На Украине сразу оценили первое использование Россией бомбы ФАБ-3000

Бандеровский политолог Вадим Карасев высказал свои мысли о первом боевом применении Воздушно-космическими силами России управляемой фугасной планирующей авиабомбы ФАБ-3000, произошедшем недавно под Липцами в Харьковской области.
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