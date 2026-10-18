В субботу, 17 октября, во Франции вспыхнули массовые протесты против роста стоимости жизни. По оценкам организаторов, включая профсоюз CGT и студенческие объединения, в акциях по всей стране приняли участие около 800 тысяч человек .
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