Адвокат 31-летнего рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), который сейчас находится в Казахстане в СИЗО по делу о покушении на контрабанду наркотиков, Рена Керимова заявила, что артист "взял вину на себя".
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