Поиски медведя идут в Заельцовском бору Новосибирска

Как рассказали корреспонденту VN.ru в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в ЕДДС сегодня поступило два сообщения о том, что медведя заметили в Заельцовском бору в районе Дачного шоссе.
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