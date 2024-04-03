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Вечерний Новосибирск

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Поиски медведя идут в Заельцовском бору Новосибирска

Поиски медведя идут в Заельцовском бору Новосибирска

Как рассказали корреспонденту VN.ru в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в ЕДДС сегодня поступило два сообщения о том, что медведя заметили в Заельцовском бору в районе Дачного шоссе.

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