Петрозаводчанка с ВИЧ подала в суд на бывшего за разглашение диагноза

Жительница Петрозаводска с диагнозом ВИЧ намерена наказать бывшего возлюбленного по закону Текст: Елена Малишевская В нашу редакцию обратилась петрозаводчанка Мария (имя изменено), которая подготовила исковое заявление на бывшего гражданского мужа Игоря (имя изменено).
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