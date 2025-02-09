Понасенков заявил, что историк Соколов убил аспирантку после просмотра видео с ним

Историк, режиссер и блогер Евгений Понасенков заявил "Газете.Ru", что экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, осужденный за убийство аспирантки, совершил преступление после просмотра ролика, на котором Понасенков праздновал победу над ним в суде по делу о плагиате.