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Карпин остается в сборной, Сульшер уволен из «МЮ», 745-й гол Овечкина в НХЛ, Алонсо на подиуме в «Ф-1», рекордный круг «Динамо», Медведев проиграл в финале и другие новости

Карпин остается в сборной, Сульшер уволен из «МЮ», 745-й гол Овечкина в НХЛ, Алонсо на подиуме в «Ф-1», рекордный круг «Динамо», Медведев проиграл в финале и другие новости

Доброе утро! На дворе новая неделя, врываемся в неё с новыми силами и, конечно, с нашим дайджестом. Let's go! ☀️ 1.

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