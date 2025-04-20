В Петербурге ребенок получил удар электрическим током из-за неисправного светофора. Как стало известно Мойке78, 14-летний мальчик был доставлен в одну из детских больниц вечером 19 апреля.
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В Петербурге ребенок получил удар электрическим током из-за неисправного светофора. Как стало известно Мойке78, 14-летний мальчик был доставлен в одну из детских больниц вечером 19 апреля.