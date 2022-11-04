Туляков поздравили с Днем народного единства

Глава муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева и первый заместитель главы администрации города Тулы Илья Беспалов поздравили жителей Тульской области с Днем народного единства – об этом сообщается на сайте администрации Тулы.
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