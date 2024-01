U/J Short - (E/J and G/J) JAPANESE YEN FUTURES CME:6J1! NareshSenThakuri :: FUNDAMENTAL 1] There is a high probability that the Japanese Government will intervene after 150 (which is already done) 2] The Banks forecast on U/J for the 1st Quarter of 2024 BMO Jan 13 143 HSBC Jan 18 142 Westpac Jan 19 145 MUFG Jan 5 140 Nordea Jan 5 137 UOB Jan 5 140 Bank of America Jan 8 145 Scotiabank Dec 19 150 BNP Paribas Dec 18 145 Danske Dec 18 139 Goldman Sachs Dec 18 145 CIBC Dec 16 154 Citi Dec 7 149 Crédit Agricole Dec 6 146 SEB Dec 4 144 Morgan Stanley Nov 28 145 ING Nov 17 140 RBC Nov 13 152 Santander Oct 31 150 UniCredit Oct 16 140 ANZ Sep 29 140 :: PRICEACTION ~ Monthly below baseline and weekly retracing to baseline after a DOUBLE TOP.