Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смолянин, устроивший фиктивный брак гражданке Средней Азии,задержан правоохранителями

Смолянин, устроивший фиктивный брак гражданке Средней Азии,задержан правоохранителями

Женщина хотела получить разрешение на временное проживание Житель Смоленской области задержан за организацию фиктивного брака жительнице Средней Азии для того, чтобы она получила разрешение на временное проживание в России.

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