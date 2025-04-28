ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Обманутым дольщикам хотят предоставить кредитные каникулы. "Известия" выяснили, что с подобным предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко и глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.