ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Обманутым дольщикам хотят предоставить кредитные каникулы. "Известия" выяснили, что с подобным предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко и глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
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