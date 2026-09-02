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Родителям рассказали, как успокоить школьника перед началом учебы

Родителям рассказали, как успокоить школьника перед началом учебы

Каждый третий российский школьник испытывает волнение перед тем, как переступит порог школы, а каждый четвертый сталкивается с тревогой по этому поводу .

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