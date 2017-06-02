Крымский «комок» в черногорском горле

А что это тут такое происходит? Неужто праздник пришел на украинские улицы? Неужто кто-то еще поверил в сказку о больном, хромом, обиженном и вечно добиваемом российским «агрессором» киевском бедолаге? Неужто кто-то снова купился на весь этот дешевый театр? Или же просто повод нужен был, любой абсолютно, для того, чтобы хотя бы попытаться задеть Москву за живое? О, не все так однозначно, но обо всем по порядку…Итак, как стало известно, решили наши черногорские друзья-приятели наказать Россию за неподобающие поведение в отношении Украины и действия, в некотором роде, «передвижения», что были осуществлены в рамках крымского вопроса.