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Первые Apple Watch Ultra уже распаковали и сравнили с 45-миллиметровыми Apple Watch

Первые Apple Watch Ultra уже распаковали и сравнили с 45-миллиметровыми Apple Watch

Пользователь Reddit поделился фотографиями упаковки и самих умных часов Apple Watch Ultra с с оранжевым ремешком Alpine Loop, который он получил от своего оператора AT&T ещё до начала продаж.

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