«Ростов» забил два гола «Факелу» за три минуты

«Факел» пропустил два гола за три минуты от Миронова и Кучаева, и сейчас уступает «Ростову» со счетом 0:2.
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