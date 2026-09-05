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Воронежские новости

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«Ростов» забил два гола «Факелу» за три минуты

«Ростов» забил два гола «Факелу» за три минуты

«Факел» пропустил два гола за три минуты от Миронова и Кучаева, и сейчас уступает «Ростову» со счетом 0:2.

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