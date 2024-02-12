Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 203 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    А где спец службы были, что то их очень много развелось, а толку 0 с минусом, чем больше всяких служб, тем больше вор...Пророчество комба...
  • Ливень
    о боги, это вообще кто такая?Зависть, наглость...
  • Ливень
    пора М5 расширять и делать разделитель бетонный... более 90% дтп на трассах из за вылета на встречку и иных пересечен...Шесть автомобилей...

Через три года во Владимире около парка «Дружба» возведут спортшколу и стадион

Через три года во Владимире около парка «Дружба» возведут спортшколу и стадион

Через три месяца власти определятся с концепцией лыжного кластера около парка «Дружба».Во Владимире около парка «Дружба» не позднее 2026 года начнётся строительство лыжного кластера, в который войдут спортивная школа и стадион.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх