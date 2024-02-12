Через три года во Владимире около парка «Дружба» возведут спортшколу и стадион

Через три месяца власти определятся с концепцией лыжного кластера около парка «Дружба».Во Владимире около парка «Дружба» не позднее 2026 года начнётся строительство лыжного кластера, в который войдут спортивная школа и стадион.
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