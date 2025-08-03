08,03,25 Дзержинск - Забалка Позиционные боевые действия в районе Горловки. Передовая позиция ВСУ в жилом секторе Дзержинска попала под обстрел ВС РФ.
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08,03,25 Дзержинск - Забалка Позиционные боевые действия в районе Горловки. Передовая позиция ВСУ в жилом секторе Дзержинска попала под обстрел ВС РФ.
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