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Царьград

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DPA: Стоимость дизеля в Германии достигла рекорда €2,453 за литр

DPA: Стоимость дизеля в Германии достигла рекорда €2,453 за литр

Агентство DPA сообщает о новом рекорде цен на дизельное топливо в Германии. В четверг утром литр дизеля стоил €2,453, превышая апрельский максимум.

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