Вишлист: шестиместный гибридный внедорожник Esteo Exlantix ET8

Премиальный бренд Esteo анонсировал новую модель — шестиместный гибридный внедорожник Exlantix ET8. Флагман сочетает большой запас хода, просторный салон, адаптацию к российскому климату и набор технологий, которые делают длительные поездки комфортнее как для водителя, так и для пассажиров.