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РБК СТИЛЬ

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Вишлист: шестиместный гибридный внедорожник Esteo Exlantix ET8

Вишлист: шестиместный гибридный внедорожник Esteo Exlantix ET8

Премиальный бренд Esteo анонсировал новую модель — шестиместный гибридный внедорожник Exlantix ET8. Флагман сочетает большой запас хода, просторный салон, адаптацию к российскому климату и набор технологий, которые делают длительные поездки комфортнее как для водителя, так и для пассажиров.

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