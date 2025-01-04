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Шольц ответил на оскорбления Маска

Шольц ответил на оскорбления Маска

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении сохранять спокойствие, несмотря на вербальные выпады со стороны основателя компании SpaceX Илона Маска.

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Комментарии
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Eduard
Какая у вас плешивый &quot;демократия&quot;,вы работаете на Брюссель,бто поеятно,но на США,это не понятно.США вам советууют то,что вас губит,а вы как рабы исполняете,хотя США в ЕС не входит.Есть национальные интересы и это не зад Америке лизать как вы!
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18 час.
Eduard
Всё словами играет!
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18 час.
Eduard
На какие курсы Шольц ходил,как врать населению?
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18 час.

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