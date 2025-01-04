Eduard

Какая у вас плешивый "демократия",вы работаете на Брюссель,бто поеятно,но на США,это не понятно.США вам советууют то,что вас губит,а вы как рабы исполняете,хотя США в ЕС не входит.Есть национальные интересы и это не зад Америке лизать как вы!