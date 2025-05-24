Гиперреалистичные рисунки цветными карандашами от Лены Литвин

Гиперреалистичные портреты российской художницы Алены Литвин заставят вас протереть глаза от изумления: неужели ЭТО нарисовано обычными карандашами?! Портреты получаются невероятно детальными, а люди на них выглядят совсем как живые.
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