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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Украине указали на ее место: назван главный итог переговоров Путина и Трампа

Украине указали на ее место: назван главный итог переговоров Путина и Трампа

БлокнотРУ Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал значимым событием в контексте продолжающегося конфликта на Украине и возможного дипломатического урегулирования.

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Комментарии
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Aleksandr Sobolev
😀😀
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9 час.
Evgenija Palette
Спасибо за фото этого умного человека...
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7 час.
ЕБ
Евгений Бут
Этот фрукт уже здесь отжигает! Вот тролль вонючий! В игнор его!
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4 час.
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