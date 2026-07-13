Гражданин США получил 8 лет за хищение 6 млн рублей у родни

Нижегородский областной суд вынес приговор гражданину Соединённых Штатов Америки, признанному виновным в хищении денежных средств у своих родственников и знакомых, проживающих на территории Российской Федерации.
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