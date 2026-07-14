Perpetuals отказалась от сделки с компанией, связанной с World Liberty Financial

Акции Perpetuals.com резко выросли во вторник, прибавив около 15% после того, как компания объявила о прекращении переговоров по покупке Alt5 Sigma Canada — дочерней структуры AI Financial Corporation, связанной с криптопроектом World Liberty Financial, который поддерживает семья Дональда Трампа.
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