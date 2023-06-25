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Президент «Театра Луны» Сергей Проханов объяснил, почему не платил артисткам

Президент «Театра Луны» Сергей Проханов объяснил, почему не платил артисткам

Президент московского «Театра Луны» Сергей Проханов принял участие в съемках нового выпуска передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, в студии которой рассказал, почему не платил работавшим в учреждении артисткам.

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