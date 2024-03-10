Баку потребовал от Еревана возвращения четырех сел на границе

РИА Новости/POOL/Сергей Карпухин Баку потребовал от Еревана вернуть четыре неэксклавные села на границе из-за бесспорной принадлежности Азербаджану, сообщили в службе вице-премьера страны Шахина Мустафаева.
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