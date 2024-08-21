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PLoS One: сексуальная активность как форма физической нагрузки

PLoS One: сексуальная активность как форма физической нагрузки

Учёные из Universit? du Qu?bec провели исследование, в ходе которого изучили расход энергии во время сексуальной активности у молодых здоровых пар и сравнили его с энергозатратами при умеренной физической нагрузке на беговой дорожке.

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