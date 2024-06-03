RT: компании считают работу в команде важным навыком выпускников вузов

Умение работать в команде и делегировать свои задачи коллегам – это важные навыки для выпускников вузов, наиболее востребованные работодателями, считает программный директор школы IT-профессий Skillfactory "Высшее образование" Алексей Дворецкий.
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