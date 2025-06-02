Минниханов вручил Газманову орден «Дуслык»

В новом здании Театра имени Галиаскара Камала состоялся финал детского песенного конкурса «Родники.Дети», на котором Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Народному артисту России Олегу Газманову орден «Дуслык».
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