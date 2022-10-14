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Новосибирцы помогают ремонтировать разрушенную школу в Беловодском районе

Новосибирцы помогают ремонтировать разрушенную школу в Беловодском районе

Вот-вот строители приступят к монтажу второй партии окон. Завершить работы обещают до холодов. «К сожалению, из-за боевых действий окна, которые были установлены еще при строительстве здания, не уцелели, – рассказал директор школы Юрий Щуров.

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