Нищий мужчина в Китае внезапно обнаружил на счете $63 тысячи

В Китае нищий мужчина обнаружил, что на его счете $63 тысячи, пишет South China Morning Post.Мужчина по фамилии Жу около 30 лет работал на государственном предприятии.
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