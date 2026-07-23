А вы видели вулкан на Луне? Знакомьтесь — Меран Т, загадка нашего спутника

Глядя на Луну в ясную ночь, мы видим знакомый серебристый диск с темными пятнами — лунными "морями". Но далеко не каждый знает, что эти пятна — застывшие океаны лавы, которая в далеком прошлом извергалась на поверхность в колоссальных объемах.