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Карчаа: подключение ЗАЭС к резервной ЛЭП повышает уровень ядерной безопасности

Карчаа: подключение ЗАЭС к резервной ЛЭП повышает уровень ядерной безопасности

Подключение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к резервной линии электропередачи 330 кВ значительно повышает уровень безопасности на станции, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в интервью ТАСС.

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