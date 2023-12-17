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Крупнейшие мировые логистические судоходные компании приостановили проход судов в Красном море

Крупнейшие мировые логистические судоходные компании приостановили проход судов в Красном море

Известно уже о четырех компаниях. Причина — атаки йеменских хуситов. 15 декабря повстанцы запустили баллистическую ракету, которая попала в грузовое судно MSC Palatium IIIШвейцарская Mediterranean Shipping, датская Moeller-Maersk, немецкая Hapag-Lloyd и французская CMA CGM приостановили использование Баб-эль-Мандебского пролива.

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