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Холли Мэри Комбс рассказала, что Алисса Милано "выгнала" Шэннен Доэрти из "Зачарованных"

Холли Мэри Комбс рассказала, что Алисса Милано "выгнала" Шэннен Доэрти из "Зачарованных"

Актриса Холли Мэри Комбс, которая сыграла в сериале "Зачарованные" роль Пайпер, рассказала в новом выпуске подкаста Шэннен Доэрти, что именно Алисса Милано добилась увольнения последней из сериала.

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