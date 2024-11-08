Защитник "Спартака" Королев: тренер просит проводить силовые приемы

Защитник хоккейного московского "Спартака" Вениамин Королев после победы над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата рассказал о том, какие принципы исповедует главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.
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