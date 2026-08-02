БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мазохизм Пашиняна не знает границ: Брюссель выкручивает ему руки, Москва бьёт дубиной народного референдума

Мазохизм Пашиняна не знает границ: Брюссель выкручивает ему руки, Москва бьёт дубиной народного референдума

Армении разрешат подать заявку на вступление в Евросоюз, когда премьер угробит национальную экономику Константин Ольшанский На фото: премьер министр Армении Никол Пашинян (Фото: Roman Naumov / URA.

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