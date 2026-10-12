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Россиянам стал доступен возврат билетов за отмененный концерт Канье Уэста

Россиянам стал доступен возврат билетов за отмененный концерт Канье Уэста

Россияне, которые прибрели билеты на отмененный концерт американского рэпера Канье Уэста, могут вернуть билет .

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