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Тульские новости

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Алексей Эрк принимает участие в XIV Петербургском международном форуме

Алексей Эрк принимает участие в XIV Петербургском международном форуме

С 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге проходит XIV Петербургский международный форум здоровья. Мероприятие объединило представителей государственной власти, бизнеса, науки, практического здравоохранения со всей России.

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