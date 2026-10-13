Алексей Эрк принимает участие в XIV Петербургском международном форуме

С 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге проходит XIV Петербургский международный форум здоровья. Мероприятие объединило представителей государственной власти, бизнеса, науки, практического здравоохранения со всей России.
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