В миллеровском лицее №7 прошла неделя высоких технологий

На уроках технологии в 6 классах, окружающего мира в начальных классах и химии в 8-9 классах прошли уроки, посвященные Неделе Высоких технологий: «искусственный интеллект в различных отраслях», «Ароматные приключения», «Невозможное возможно: магия атомных технологий».