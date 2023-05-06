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Помощница Захара Прилепина подтвердила, что писатель жив, но находится в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля

Под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, принадлежащий Захару Прилепину. Помощница писателя и общественного деятеля подтвердила, что он выжил.

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