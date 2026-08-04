Космическое наследие в каждом доме: технологии, которые изменили нашу жизнь

Каждый раз, когда я открываю навигатор в телефоне, чтобы проложить маршрут в незнакомом районе, или достаю из шкафа любимую куртку с мембранной тканью, меня не покидает ощущение причастности к чему-то невероятно большому.
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