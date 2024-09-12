Митрополит Варсонофий: «С праздником небесного покровителя Санкт-Петербурга»

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский поздравил горожан с Днем перенесения мощей Александра Невского Дорогие петербуржцы и гости нашего города! Поздравляю всех вас с праздником небесного покровителя Санкт-Петербурга – святого благоверного великого князя Александра Невского! Праздник отмечается ежегодно 12 сентября в память о том, как император Петр Первый перенес останки великого князя Александра, почитаемые в православной церкви как святые мощи, из Владимира в Санкт-Петербург.