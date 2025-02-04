Крылья, советы: что увидят зрители международной авиавыставки NAIS

Безопасность полетов, обеспечение летной годности воздушных судов, а также развитие беспилотных систем в России — такие темы станут главными для обсуждения на национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS, которая пройдет в Москве 5–6 февраля.
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