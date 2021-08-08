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В России за сутки скончались 787 пациентов с COVID-19

В России за сутки скончались 787 пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в России скончались 787 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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