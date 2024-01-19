Самодельный оппозитный мотодвигатель на 1 700 см3 – а могли такой сделать еще в СССР

Мотоциклы марки «Урал» не зря имеют особый статус. Эти легендарные модели производятся до сих пор. Хоть бренд и называется сейчас URAL, но он делает отечественные байки, ведущие родословную еще от немецких БМВ конца 1930-х.
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