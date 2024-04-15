Сотрудники МВД России по подозрению в мошенничестве задержали бывшего директора ФГУП «ЦЭУ» Минэнерго России

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Северного административного округа столицы и Управления «П» ФСБ России при содействии Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России выявлена мошенническая схема при продаже транспортных средств, закрепленных за Росимуществом на праве хозяйственного ведения.