Международный день анимации 28 октября: яркие события, фото с мероприятий, которые стоит посетить ClickioЕжегодно Международный день анимации отмечается 28 октября, ему посвящаются различные события и мероприятия, на которых люди делают яркие фото и видео.
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