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Самые знаменитые чудовища

Самые знаменитые чудовища

Интересная газета. Невероятное Самые знаменитые чудовища Человечество не только в древности было увлечено чудовищами.

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Александр Кушнир
В первом случае с НЛО нырнувшим затем в Океан, при прохождении им секторов облаков на своем пути, был явно заметен некий ""Вакуумный РАССЕКАТЕЛЬ" воздуха впереди "НОСА" самого летательного аппарата. ...Наподобии как это устроено у поездов с пикообразными спереди устройствами для Рассекания ими снежных заносов на рельсах! Но это не было ПЛАЗМЕННОЙ оболочкой - а просто как едва уловимое Силовое поле "РАЗРЕЖАЮЩЕЕ" перед собой Воздушно облачное пространство (что и было четко заметно именно при прохождении аппаратом кучности облаков по своему курсу)!

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